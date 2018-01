Pluktuin voor één middag

Het begrip 'pluktuin' kennen we onderhand wel: bedrijven waar je groenten, fruit en vaak ook bloemen recht van het veld kan 'plukken'. Maar eentje in het hart van de stad? Dat is precies wat Vlam om 20 januari wil gaan doen: op het Astridplein in Antwerpen zal met grote zorg een tulpentuin worden opgebouwd, met 100.000 bloemen die vervolgens worden weggeschonken aan het publiek.

Tulpen in de kijker

Met deze (promo)actie wil Vlam de Vlaamse sierbloemensector en zijn producten onder de aandacht brengen. Deze eerste editie plaatst de tulpen in de spotlights, want hoewel Nederland erom bekend staat, zijn er ook bij ons bedrijven die zich op deze teelt toeleggen. Tiluflor in Wervik, dat de bloemen voor de pluktuin levert, is daar een van. "Als je tulpen zegt, dan denken we al gauw aan Nederland, maar we hebben in Vlaanderen ook een behoorlijke productie. Wij broeien hoofdzakelijk dikkere bollen in vergelijking met die van onze Nederlandse collega's. Dit resulteert in zwaardere stengels en grotere bloemen met een langere houdbaarheid," zegt Christoph Pieters, zaakvoerder van Tuliflor:

Pluk eens een tulp

Hoe zit deze tulpenplukactie in elkaar? Zaterdagochtend wordt de tuin opgebouwd door Vlaamse siertelers. Dan komt er een plechtig momen om de tuin in zijn volle glorie te bewonderen en officieel te openen. Vanaf 13 uur mag elke (geïnteresseerde) passant onder begeleiding zelf een 15-tal tulpen mét bol plukken en mee naar huis nemen. Wie graag een gratis boeketje in de wacht sleept, spoedt zich dus volgende zaterdag richting Astridplein in Antwerpen, want om 16.30 uur sluit de tuin de spreekwoordelijke deuren.

Info: www.vlam.be