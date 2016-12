Plant nu sieruien!

Als je een gewone ui - Allium cepa - laat doorschieten krijg je een mooie witte bloeiwijze. Maar de allium-familie is bijzonder uitgebreid. Er bestaan een heleboel sieruien met prachtige bloemen, van stevig en bolrond tot uiteengespat als vuurwerk. De kleur varieert van helderwit tot dieppaars. Sieruien zijn bolplanten, en het beste moment om die uit te planten is van nu tot december. Toch best nog even wachten, want de temperatuur is best onder 10°C, en daar zijn we nog niet bepaald aan toe. Plant ze wel vóór de eerste vorst!

Plant de bol met de neus naar boven. De diepte boven de neus moet driemaal (op lichte grond) of tweemaal (op zwaardere grond) de hoogte van de bol zijn. Hoe dikker de bol, hoe dieper je hem plant, dus. Als de grond te droog is, geef je wat water bij.

Er bestaan bijna driehonderd soorten sieruien met de meest uiteenlopende kenmerken. Zo wordt de paarse Allium 'Ambassador' anderhalve meter lang, is de Allium 'Mount Everest' sneeuwwit en heeft de Allium giganteum gigantische bloemen. Allium 'Globemaster' bloeit het langst en kan, zoals veel sieruien, perfect als snijbloem worden gebruikt, en Allium christophii blinkt uit door elegantie.

Op www.bulb.com vind je meer informatie over het planten en verzorgen van sieruien, maar ook over de diverse soorten en hun kenmerken. Plant je ze tussen andere bloemen, dan is het effect vaak subliem!