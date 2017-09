Plant mee 2 km hagen en meer dan 300 bomen

Voor de negende editie van de fruitboom- en haagplantactie organiseert Regionaal Landschap Groene Corridor (RLGC) een samenaankoop van inheemse hagen, heggen en hoogstamfruitbomen voor de tuin.

"Zoals steeds hebben we een breed aanbod: bloesem en bessenheg, houtkant voor natte en drogere gronden, bosranden, verschillende hoogstamfruitbomen zoals appel, peer, kers, kriek en pruim. Daarnaast bieden we ook hoogstammige loofbomen aan zoals zomereik, lijsterbes en veldesdoorn. Er zit voor iedereen wel iets in het aanbod", vertelt Patrick Endels, coördinator van Regionaal Landschap Groene Corridor.

Wilde kamperfoelie

Nieuw in het aanbod dit jaar is de wilde kamperfoelie, een klimplant. Endels: "Niet iedereen heeft immers een grote tuin. Met deze klimplant versier je niet alleen je gevel of tuinmuur, maar de geurende bloemen trekken ook vlinders aan. Een aanrader voor kinderen zijn de bundels wilgentakken waarmee je zelf een speelhut kan bouwen. Urenlang speelplezier verzekerd!"

'Thuis'-actrice Monika Van Lierde plaatste deze ochtend alvast haar bestelling en nodigt alle inwoners van Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Zaventem en Zemst uit om hetzelfde te doen. "Iedereen, hoe groot zijn of haar tuin ook is, kan ervoor zorgen dat er meer inheemse bomen, hagen of klimplanten geplant worden. Dit is niet alleen mooi. Je zorgt meteen ook voor een biodiverse tuin met voedsel en schuilplaatsen voor vogels, vlinders en kleine zoogdieren. Zelf kies ik voor een bijenheg en een kerselaar. Ik kijk al uit naar de bloesems en de bijen in mijn tuin"

Praktisch

De bestelperiode loopt nog tot 15 oktober. Alle informatie en prijzen zijn terug te vinden op www.rlgc.be/fruitboom-en-haagplantactie. Het bestelde plantgoed kan je op zaterdag 9 december 2017 in de gemeenten afhalen.

Iedereen met vragen over de beste keuze uit het aanbod voor zijn/haar tuin kan terecht op het adviesmoment op dinsdag 26 september in Vilvoorde. Je kan dan concrete vragen stellen m.b.t. je bestelling en de aanplanting in je tuin. Vooraf inschrijven via haagplantactie@rlgc.be.