Pak de buxusmot kordaat aan

De buxusmot werd een kleine tien jaar geleden per ongeluk vanuit Azië ingevoerd. Sindsdien is het een echte plaag geworden in Europa. Vanaf mei vliegen de motten in ons land, maar al enkele weken voordien beginnen de rupsen schade aan te richten.

Ken je vijand

De tijdspanne waarop de buxusmot - en dan vooral de rups ervan - je plant kan kaalvreten is heel kort, bekijk je buxus daarom regelmatig. Het bladgroen is hun doelwit: na enkele dagen blijft enkel nog het geraamte van de blaadjes over. Tussen de dode blaadjes vind je spinsels met daarin poppen en resten vervelde rupsen alsook de grauwgroene uitwerpselen van de rupsen.

De rupsen hebben een zwarte kop en een felgroen lijf met een patroon van zwarte stippen en zwarte en lichte lengtestrepen. Een volgroeide rups is vier centimeter lang. De mot zelf heeft witte vleugels met een bruine rand.

Probleem aanpakken

Wanneer je de buxusmot hebt ontdekt in je plant, snoei je deze best grondig om zo alle haarden met poppen en eitjes te verwijderen. Pluk vervolgens de rupsen eraf, stop ze in een gesloten zak en breng ze naar het containerpark. Zware aantasting bestrijd je best met een biologische insecticide op basis van spinosad of pyrethrum. Eén behandeling volstaat. Is de plant bijna volledig aangetast? Snoei hem volledig terug, spuit de laatste sporen van de mot onder hoge druk weg en verwen hem met meststof met extra stikstof. De buxusmot kan de plant enkel ontsieren, maar niet doden.

Niet afgeschreven

Vervang je buxusplanten niet meteen door andere planten. De buxus herstelt zich snel van de aantasting en blijft een ideale tuinplant: hij blijft heel het jaar door groen, heeft een lange levensduur en is resistent tegen extreme weersomstandigheden.