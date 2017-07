Nog meer open tuinen

Er zijn de grote evenementen, waarbij veel tuinen tegelijkertijd opengesteld zijn voor publiek. De Ecotuindagen van Velt is daar een voorbeeld van. En ook Open Tuinen van de Landelijke Gilden, dat zijn hoogtepunt kent tijdens het laatste weekend van juni. Maar in de gids van dat laatste evenement (en op de website) vind je ook veel tuinen die ook op andere dagen open zijn voor liefhebbers. Heb je zin om hier en daar nog een tuin mee te pikken, dan kan dat. De gidsje is daarbij een handige hulp: daarin staan bij elke tuin de verschillende data opgelijst. Op de website vind je ook alle deelnemende tuinen, maar je kan helaas niet zoeken op datum.

Voor het goede doel

Naast Landelijke Gilden en Velt is er ook nog de vzw Open Tuinen van België. Ook deze organisatie geeft elk jaar een boekje uit met daarin zo'n 200 (privé-)tuinen die te bezoeken zijn. Elk jaar zijn er ook nieuwe tuinen te ontdekken. Zoals de tuin van Nest-medewerker Marc Verachtert en zijn echtgenote Rita in Beernem, die te bezoeken is op 16 juli (10-18 uur).

De tuin 'Boereweg'is inmiddels zowat dertig jaar oud. Tuinarchitect Chris Ghyselen uit Oedelem herdacht de vroegere boerentuin - de tuin en het erf van de boerderij van Rita's grootouders - tot een ruimtelijk open tuin van 8000 m². Bij de woning twee terrassen: een met vijverpartij, het andere met zicht op een vasteplantenkamer. Onder een oude notenboom een weide met bloembollen en spontaan opkomende kruiden. Verder een nutstuin met groenten en snijbloemen, maar ook buitenbeentjes als suikerwortel, appelwortel en oesterblad, een boomgaard en dierenweide.

Je betaalt er een kleine inkom van 2,5 euro per persoon, die integraal wordt weggeschonken aan het laboratorium voor Klinische en Experimentele Neurofysiologie, Neurobiologie en Neuropsychologie (LKEN3) van het Gentse Instituut voor Neurowetenschappen (UGent). Dit labo onderzoekt de pathofysiologie van epilepsie en gerelateerde hersenaandoeningen en screent nieuwe behandelingen voor epilepsie.

Romantisch

Ook tuin- en landschapsarchitecte Dina Deferme stelt haar tuin open voor publiek. Deze zomer kan je er elke zondagnamiddag terecht (tussen 13 en 18 uur). Deferme staat bekend voor haar romantische ontwerpen. Haar tuin is een grote, Engels getinte tuin met een unieke sfeer en borders die elke maand van kleur veranderen.

Deferme heeft inmiddels ook verschillende boeken geschreven. De nieuwste titel is 'Magie van een tuin' (uitgeverij Lannoo, 29,99 euro). Daarin neemt Deferme je mee voor een wandeling door haar privétuin. Onderweg vertelt ze je meer over de manier waarop zij structuur geeft aan de tuin en de beplanting van de borders aanpakt. Maand na maand - van april tot de winter - krijg je een summier overzicht van de onderhoudswerken op dat moment van het jaar. Bij elke foto staan - heel handig - telkens de namen van de planten en tussendoor krijg je ook nog allerlei tips. Kortom, opnieuw een prachtig boek met een schat aan informatie, dat vooral liefhebbers van romantische tuinen en borders zal aanspreken.