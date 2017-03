Een wortel zo uit de tuin, netjes afgeveegd, maar met toch nog een beetje aarde aan. Lekker sappig, zo recht van het veld. Een smaak die niet te vergelijken valt met die van wortelen uit de winkel. En dat heeft niet alleen met de wortel zelf te maken, maar alles met het feit dat je die zelf hebt gezaaid, verzorgd en geoogst. Die voldoening dat uit zo'n minuscuul zaadje zoiets lekkers groeit... Je zou van minder gepassioneerd geraken!

Dat blijkt ook in de verhalen in onze nieuwe Moestuin Special, bijeen gesprokkeld door Kim Leysen (alias Mme Zsazsa) en Dorien Knockaert: 11 moestuiniers zetten voor hen de deuren open. Een ding hebben ze gemeen: de passie waarmee ze tuin verzorgen en koesteren. De een kweekt selderij en klimbonen in zijn voortuin, de ander doet het in potten en bakken op het dakterras. Christine en Baptiste gaan volledig af op hun gevoel, anderen volgen de principes van de permacultuur. Hilde plant aardappelen, tomaten en andere veelgesmaakte groenten voor haar gezin; de moestuin van het tweesterrenrestaurant L'air du temps is een kweekgrond voor nieuwe smaken en de volkstuinen zijn naast kweekplaatsen ook ontmoetingsplekken voor jong en oud.

Kortom, alweer een nummer boordevol inspiratie. En niet alleen om zelf een (mini)moestuin aan te leggen: 30 recepten in dit nummer vormen een voorproefje van wat je met je tuinoogst kan doen. Zelf gemaakte zuurkool en kappertjes van oostindische kers voor in de voorraadkast; een moestuinsmoothie en pompoenmuffins met walnoten voor een energieboost; balletjes in tomatensaus met snijbietstelen en pasta met gebakken aubergine voor de kids; vlierbloesemsiroop en aardbeien met vlierbloesemgranité als verwennerij voor jezelf...

Dubbel genieten dus!