Nieuw gazon in 10 stappen

1 Vergeet de oude tuin

Spit of frees de oude weide, het terrein vol onkruid of het oude gazon niet zomaar om. De lastige kruiden blijven de kop opsteken in je nieuwe grasmat. Doodspuiten met een herbicide is een (te) drastische oplossing. Meer milieuvriendelijk is het enkele maanden afdekken met een antionkruiddoek of het terrein tijdelijk inzaaien met blauwe lupine, phacelia of een andere eenjarige groenbemester.

2 Eerst het ruwe werk

Moet er flink wat opgehoogd of uitgediept, spit dan eerst de bovenste 20 cm opzij. Het is waardevolle teelaarde met een schat aan microbiologisch leven. Verschuif dan de diepere grondlagen tot je toekomstig gazon zijn ruwe vorm heeft. Werk af met een overal even dikke, liefst alweer 20 cm dikke laag teelaarde.

3 Gezondheidskuur voor de bodem

Verdeel 350 l of 250 kg compost per 10 m2 over het tuinoppervlak en werk hem met riek of spade 10 tot 20 cm diep onder. Compost verbetert de kwaliteit van tuingrond, zodat hij jarenlang vocht, lucht en voeding vasthoudt maar ook afgeeft aan het gras.

4 Rusten moet

Laat het terrein nu zo'n twee weken rusten zodat holle ruimte ingenomen worden door aarde en de grond zijn normale volume terug kan innemen in plaats van los opgehoopt te liggen.

5 Meststof voor de toekomst

Strooi 1 kg organische meststof per 10 m² en hark oppervlakkig onder. Voordeel van organische meststof is dat ze alle voor de planten nodige voedingsstoffen incluis sporenelementen bevat, en haar voedingsstoffen over langere tijd vrij geeft. Jonge grasworteltjes zullen dus niet verbranden door een overdosis aan voeding.

6 Eindelijk zaaien

Per 10 m2 toekomstig gazon heb je 250 gram graszaad nodig. Er is een grote keuze aan gazonmengsels. Zie hiervoor onze koopwijzer.

Verdeel de hoeveelheid graszaad in tweeën en zaai het eerst in de lengte en vervolgens in de breedte over het terrein. Voor grote gazons is een strooiwagen een handige hulp.

Hark het zaad 1,5 cm diep in en druk de aarde zachtjes aan met een tuinrol.

7 Watergeven of niet

Graszaad wacht op vocht om in groei te komen. Water vernevelen is een garantie voor snelle kieming, maar dan moet je wel water blijven geven om te jonge kiemplantjes niet te laten afsterven. Eens het terrein een mooi groene schijn vertoont en de grassprietjes enkele centimeters hoog zijn, mag je de natuur zijn gang laten gaan.

8 Laat maar groeien

Laat het jonge gras ongestoord groeien tot het ongeveer tien centimeter hoog is. Maai het (pas) dan met een scherpe maaimachine, maar niet korter dan 6 cm om de groeikracht niet in te perken en de jonge grasplantjes ertoe aan te zetten om mooi dicht tegen elkaar aan te sluiten. Vanaf de derde maaibeurt mag de maaier een standje lager.

9 Snel onkruid

Onkruid dat samen met het jonge gras de kop opsteekt vormt zelden een echt probleem. Na enkele maaibeurten verdwijnt het vanzelf.

10 Zachtjes in gebruik nemen

Jong gazon is kwetsbaar. Loop daarom de eerste maanden geen vaste paadjes en verhuis de tuinmeubels wekelijks van plaats. Wil je snel een stevig groen tapijt, maai dan minstens wekelijks, ook al dwingt het gras je daar niet toe.

Wanneer zaaien? September-oktober is de ideale zaaiperiode voor nieuw gazon. De grond is comfortabel warm en op tijd en stond passeert er een regenbui. Weinig kans dat er veel onkruid mee groeit. Dat groen is al op zijn retour. In een tuin met veel bomen kan schaduw weleens parten spelen. Maart-april zaaien betekent meer groeikracht. Maar niet alleen van het gras. Onkruid toont zich meer dan eens sneller dan het jonge gras. Is het een droog voorjaar, dan moet je meer dan eens water geven om tegen de zomermaanden een gebruiksklare grasmat te hebben. Zaaien in volle zomer zonder extra water geven leidt zelden tot goed resultaten, maar het kan. Zaaien in november-december betekent een trage start, maar levert als het weer meezit, een al in april bespeelbare grasmat op.

Tekst en foto's Marc Verachtert