Lente = tuinbeurzen-seizoen

Tuinbeurs in het Park van Edingen

Vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 april 2018

Naast de vele producten zoals tuinmeubilair en -versiering, zeldzame planten, fruit- en sierbomen, bollen en zaden zullen er ook tuinarchitecten, snoeiers en ondernemers aanwezig zijn.

Plantendag in het arboretum van Kalmthout

Zondag 15 april 2018

Op deze oudste plantenbeurs van België vind je zorgvuldig geselecteerde meesterkwekers en verzamelaars uit binnen- en buitenland. Elk uur vertrekt er ook een gratis geleide wandeling.

Plantendagen in Celles

Zaterdag 28 en zondag 29 april 2018

Een selectie van de beste Belgische en buitenlandse gespecialiseerde plantenkwekers stellen in de setting van een romantisch park van de 19e eeuw hun beste planten voor en geven kostbaar advies. Er wordt extra aandacht besteed aan dubbele bloemen.

Nationale plantenbeurs Hombeek

Zondag 29 april 2018

Een onvergelijkbaar aanbod aan tuinplanten, animatie voor groot en klein en lekker eten aan democratische prijzen.

Plantendag Bokrijk

Dinsdag 1 mei 2018

200 standhouders bieden de keuze uit een uitgebreide waaier aan bloemen en planten.

Planten- en tuinfeest in de voormalige abdij van Ayewiers

Vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 mei 2018

Gepassioneerde vakmensen en bezoekers die in de ban zijn van de tuin, ontmoeten elkaar in deze betoverende omgeving.

Tuinkriebels Vrieselhof

Zaterdag 5 mei en zondag 6 mei 2018

Verrassend groot aanbod plantjes, tuinoogsten, bijzondere gewassen, ambachtelijke brouwsels, de hipste innovaties en de leukste groentrends.

Tuinmarkt Kortrijk-Marke

Zondag 6 mei 2018

Elke bloemen- , planten-, of tuinliefhebber doet in dit historische, groene kader tal van nieuwe en verfrissende ideeën op.

De Tuindagen van Beervelde

Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 mei 2018

De Tuindagen in het Park van Beervelde, een grafelijk kasteeldomein in het hart van de Oost-Vlaamse Bloemenstreek, zijn met haar 230 exposanten en meer dan 20 000 bezoekers, op Europees niveau, een begrip geworden. Een schatkamer voor de meest veeleisende plantenliefhebber. In het mei-nummer van Nest verloten we (VIP)-duotickets.

Hof & Huis - Kasteel d'Aertrycke (Torhout)

Zaterdag 19, zondag 20 en pinkstermaandag 21 mei 2018

140 exposanten en demonstranten worden verwacht in het prachtige park van het neogotisch Kasteel d'Aertrycke.

Plantenbeurs 'Tuin & Sfeer' (Izegem)

Zondag 27 mei 2018

Aan kasteel Blauwhuis kan je de laatste zondag van mei terecht voor mooie planten en decoratie voor in je tuin, demo's, kinderanimatie en een ruim terras met bar.

Tuindagen Hex

Vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018

Dit jaar in de kijker: 2018 Europees jaar van cultureel erfgoed. En verder: biodiversiteit, medicinale planten, honingplanten, eetbare wilde planten en ... zilver in de tuinen van Hex.

Rozenfeesten in het Vrijbroekpark te Mechelen

Zondag 17 juni 2018

In het mooie decor van de rozentuin kan je de derde zondag van juni terecht voor standen met planten, workshops, straattheater en activiteiten voor kinderen.