Je eigen groenten zien groeien is zalig

Christine Van Imschoot is al van kindsbeen af gebeten door koken en tuinieren. Maar het ene kwam er sneller dan het andere. "Mijn ouders woonden op een appartement. Een eigen tuin hadden we niet. In de vakantie trok ik regelmatig naar mijn oom en tante in Brussel. Het liefste wat ik er deed was meehelpen in de moestuin. Ze hadden ook een grote voorraadkast met ingemaakte groenten waarin ik urenlang kon bezig zijn. Koken en tuinieren zaten er toen al in. Ik wilde graag een stukje moestuin bij mijn grootouders, maar zij vertrouwden me niet. Ze dachten dat het een bevlieging was."

Christines twee passies kregen pas later definitief vorm, nadat ze haar bloemenwinkel moest stoppen door een polsblessure. Niet alleen werd koken toen nog meer uitlaatklep, ze zette ze ook de stap naar een eigen moestuin. "De maaltijden die ik voor vriendinnen organiseerde, groeiden uit tot druk bijgewoonde kookworkshops. Koken met groenten uit de tuin, zoals ik dat bij mijn oom en tante zag, was een logische evolutie. Ik heb altijd heel belangrijk gevonden wat je eet, waar je voedsel vandaan komt en hoe het behandeld wordt. Al van mijn achttiende kocht ik groente en fruit uit de biowinkel. Door ze zelf te telen heb ik niet alleen meer respect voor de seizoenen, ik kijk ook met andere ogen naar het product."

Christine tuiniert vanuit haar buikgevoel. Ze volgt geen plan, werkt niet met bedden en doet niet aan wisselteelt. "Noem me gerust een chaotische tuinier. Ik heb een plan in mijn hoofd, maar niets op papier. Ik kies voor groenten die ik zelf graag eet en ik zoek ook telkens minder bekende plantjes om mee te experimenteren. Ik koop altijd te veel en beslis pas achteraf waar ik het zal zaaien of planten. Mijn man zegt dat ik alles te dicht bij elkaar zet. Dat klopt. Maar zo heb ik meer opbrengst en moet ik minder onkruid wieden. Uiteraard mislukt er weleens iets of knabbelen slakken en vogels van de plantjes. Maar dat tempert mijn enthousiasme niet, ik herbegin gewoon."

5. Maak de moestuin niet te proper naar de winter toe. Er zaait altijd wel iets uit: het levert voer voor de vogels in de winter en zorgt voor verrassingen in de lente.

4. Laat groenten en kruiden eens staan tot ze bloemen en zaden maken. Heel mooi en lekker in salades of om gerechten mee af te werken.

3. Durf te experimenteren met groenten en kruiden die je niet in de winkel vindt, zoals de Afrikaanse komkommer met citroen- en banaantoets, de zoete Zuid-Amerikaanse tomatillo of het pikant-tintelende champagneblad. Zaden vind je makkelijk via webwinkels.

Christines vaste assortiment bestaat onder meer uit prei, selderij, spinazie, pompoen, artisjok, courgette, bonen (prinsessenbonen, gele en paarse bonen, boerentenen, borlotti, erwtjes), kolen (boerenkool, palm-kool, spitskool), bieten, aardpeer, pastinaak, peterseliewortel, sla en minder courante groenten en kruiden zoals haverwortel, appelwortel, zoete aardappel, landkers, tuinmelde, gember, kurkuma en zeekraal. In haar 'Nest-serre' kweekt ze tomaten, komkommers, citrusvruchten, kruiden en slaatjes. "Bezig zijn met de aarde, zaaien en planten, de groenten zien groeien, oogsten. Het geeft me een zalig gevoel. Werken in de moestuin is niet altijd verstand op nul, want ik denk constant aan wat ik ermee kan klaarmaken en wat ik kan combineren. Maar het geeft veel voldoening dat je zelfvoorzienend kunt zijn en vooral dat je eigen groenten zo goed smaken. De mooiste momenten zijn in de zomer, 's ochtends vroeg als de zon opkomt. Het licht, de geur en dan met een mandje versgeplukte courgettebloemen terug het huis ingaan. Ik zou het niet meer kunnen missen."

Uit de keuken van Christine: puree van peterseliewortel en schorseneer met ravioli, out of the box-notenboter, haverwortel en chips van boerenkool

VOOR 2:

3 schorseneren ? 1 el witte wijnazijn ? 1 blad boerenkool ? olijfolie ? 1/4 tl kerriepoeder ? 1 grote of 4 kleine haverwortels ? 2 peterseliewortels ? 2 el room ? 2 grote of 6 kleine ravioli, gevuld met champignons of ricotta en spinazie

Voor de out of the box-notenboter:

3 el boter ? 3 el olijfolie ? 3 el gerookte spekblokjes ? 2 el amandelschilfers ? 2 teentjes look, geprakt ? 6 blaadjes salie ? 1/4 tl grof zeezout ? peper en zout ? extra olijfolie ? extra: 1 vel bakpapier

Was 1 schorseneer, schil ze niet, snij met een dunschiller in slierten. Leg onmiddellijk in water met azijn om verkleuring tegen te gaan. Verwarm de oven voor tot 180 °C. Was de boerenkool, verwijder de nerf, scheur in stukken, leg in een ovenschaal, besprenkel met olijfolie, kruid met kerrie. Bak tot chips (15 à 20 min. ) in de oven. Was en snij de haverwortel(s) in repen of laat in zijn geheel. Gaar op zacht vuur in wat olijfolie. Schil de overige schorseneren en de peterseliewortels, snij in stukken. Laat, afgedekt met bakpapier, op zacht vuur karamelliseren in een bodem water en olijfolie. Laat het vocht volledig verdampen. Prak grof, voeg room toe, kruid bij. Kook de ravioli al dente in gezouten water.

Maak de 'out of de box-notenboter': warm boter en olie in de pan, laat spekjes, amandelschilfers, look, salie en zeezout lichtbruin kleuren tot alles naar noten begint te ruiken.

Serveer de puree in een diep bord met daarop de ravioli. Werk af met notenboter, haverwortel, chips van boerenkool en de schorseneerslierten.