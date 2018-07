Hortensia's stelen de show

Lange tijd verguisd als 'ouderwets', is de hortensia weer helemaal terug van weggeweest: terecht want het zijn echte blikvangers die het zowel in de tuin als in een pot heel goed doen. Er bestaan bovendien tientallen variëteiten: je vindt dus ongetwijfeld eentje die bij jou en je tuin of balkon past.

La Feuillerie

Het domein La Feuillerie in Celles is de bekendste van deze drie. Voor de gelegenheid zijn er Hydrangea-specialisten uitgenodigd zoals 'HortensiArtois', gekend voor zijn enorm aanbod van meer dan 250 soorten en variëteiten, 'De Tuinpoort' gespecialiseerd in grotere planten, de kwekerijen Promesses d'Ombre en Jan Sterken gespecialiseerd in minder gekende en zeldzame soorten.

Open van 10-18 uur. Praktische info vind je op de website lafeuillerie.be.

Jardin du Tournay-Vous

Deze parktuin (2 ha) in Doornik is een open ruimte omringd met grote bomen. Je ontdekt er naast azalea's, rododendrons en botanische rozen, ook vele andere plantensoorten. En dus ook een mooie collectie Hydrangea, die nu volop in bloei staan. Jardin du Tournay-Vous is een deelnemer van Jardins Ouverts de la Belgique/Open Tuinen van België. Meer info vind je op de website van de organisatie.

Les Sentes de L'Hydrangée

Deze privétuin in Flobecq is een hectare groot en herbergt meer dan 500 Hydrangea-variëteiten, naast bijzondere rozen, struiken en vaste planten.

Alleen te bezoeken op bepaalde dagen. Op 15, 21, 22 en 29 juli, en op 5 en 12 augustus kan je op verschillende tijdstippen deelnemen aan een rondleiding. Alle praktische info vind je op de website jardinspassions.fr.