Hortensia, de equaliser

Grote aandachtstrekkers in je woonkamer opnemen is een beetje uit. Vandaag zoeken we een tegengewicht tegen het gebrek aan balans in de buitenwereld. De Nederlandse sierteeltsector beschrijft die trend met de term equalise. In het interieur heb je geen blikvangers of zichtlijnen die de blik leiden, maar een sfeer van evenwicht en gelijkwaardigheid, bijvoorbeeld tussen mannelijke en vrouwelijke elementen, ruig en verfijnd. De kamerhortensia past daar prima in.

Nieuwe trends en bestaande stijlen

Hortensia's werken ook perfect in de trend die intussen al jaren aanhoudt, het Scandinavisch design. Dat is een mix van minimalistisch, strak, functioneel en landelijk. Zoek een balans door de planten met de rijke bloemschermen in betonnen potten of stoere rieten manden te zetten. De zachtroze of lichtblauwe bloemen brengen rust en maken het Scandinavisch interieur helemaal up-to-date. Door hun grote verscheidenheid in kleur brengen ze ook mooie accenten aan in bohemien-interieurs die verschillende stijlen, materialen, vormen en kleuren combineren. Ook dan helpen ze de gelijkwaardigheid tussen al die elementen te bereiken.

Makkelijk te verzorgen

Kamerhortensia's bloeien met witte, roze, blauwe, paarse of rode bloemschermen met een doorsnede van 10 tot 25 centimeter. Ze vragen niet zo veel zorg, op tijd water met een beetje plantenvoeding geven, zodat de grond licht vochtig blijft, volstaat. Je zet de plant beter niet in volle zon. Meer informatie: www.hydrangeaworld.com