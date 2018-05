Gezocht: Limburgse vijvers en onderzoekers

Provinciaal Natuurcentrum Limburg roept Limburgers met de campagne "Meet de fitheid van je vijver" op om mee te doen aan het citizen science project Stille Waters Doorgronden. Van 16 tot 30 september kan je de fitheid van je vijver testen via een vragenlijst op www.stillewatersdoorgronden.be. Heb je geen vijver in je tuin, maar is er wel een op het werk, in het park, naast de school van je kinderen of in een wandelgebied waar je regelmatig komt? Ook die gegevens zijn heel welkom! Iedereen die meedoet maakt kans op een verwenweekend voor twee personen in Rivierpark Maasvallei en wie de meeste vijvers in kaart heeft gebracht, krijgt voor al de moeite ook een verwenweekend cadeau.

Meten is weten

Alle gegevens zullen door wetenschappers, rekening houdend met de privacy, centraal worden verzameld en geanalyseerd. De eerste resultaten zullen in juli op de website komen. Merk je na de vragenlijst dat je vijver het niet zo goed doet? Daarvoor biedt de website heel wat tips. In no time heb je weer een ecologische vijver. Als je je nog verder wil verdiepen, kan je een cursus volgen of een specialist raadplegen. Vergeet je ook zeker niet in te schrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief.