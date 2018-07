Fladderende vlinders

De twaalfde editie van Het Grote Vlinderweekend vindt een week eerder plaats dan vorige jaren, nl. op 28 en 29 juli. Reden: vlinders vliegen steeds vroeger als gevolg van de klimaatveranderingen. En dus past de organisatie zich aan en wordt er vroeger geteld.

Vorig jaar telden 8453 mensen in totaal 59.204 vlinders in 6285 tuinen. Het klein koolwitje werd het vaakst gezien. Dit kleine witte vlindertje werd liefst in 65% van de tuinen gespot. De Atalanta werd in bijna de helft van de tuinen gezien. Andere regelmatige bezoekers waren het groot koolwitje, het bont zandoogje, het oranje zandoogje, het bruin zandoogje, de gehakkelde aurelia, de dagpauwoog, de kleine vos en de citroenvlinder.

Wat leren de cijfers?

Door jaar na jaar te tellen, wordt onder meer duidelijk dat de klimaatopwarming wel degelijk een effect heeft op de vlinders, hun gedrag en hun aantallen. In een warm en droog voorjaar zie je vlinders vroeger verschijnen. Dit jaar zijn de zomervlinders er gemiddeld twee weken vroeger bij. En sommige soorten varen wel bij dit warme weer. Zo blijkt 2018 een topjaar voor kleine pages en groot koolwitje. Andere soorten, zoals kleine vos, krijgen het dan weer moeilijker.

Vorig jaar vroeg Natuurpunt de deelnemers ook naar de kenmerken van hun tuin. Daaruit bleek dat in 'wilde' tuinen met veel variatie en natuurlijke elementen, tot 5 keer meer vlinders worden gezien dan in tuinen met enkel een gazon. En dat het nemen van vlindervriendelijke maatregelen wel degelijk leidt tot meer vlinders en meer verschillende soorten. Denk daarbij aan een grote variatie aan planten, een hoekje met brandnetels en distels (ook belangrijk voor de rupsen), een kruidentuin(tje)... Op de website van Natuurpunt vind je allerlei tips om je tuin vlindervriendelijk te maken.

Hoe deelnemen?

Wandel zaterdag en zondag een half uurtje in je tuin rond of ga er eventjes voor zitten om te observeren. Kies een zonnig moment want dan vliegen meer vlinders rond. Noteer welke vlinder(s) je ziet en hoeveel. Belangrijk: zorg ervoor dat je dezelfde vlinder niet twee keer telt. Geef je resultaat door via de website www.vlinderweekend.be. Ook als je geen vlinder(s) hebt gezien, is het belangrijk om te melden.