Feestelijke Open Tuinen

Open Tuinen van de Landelijke Gilden is het grootste tuinevenement van Vlaanderen. Liefst 201 tuineigenaars, waarvan de meeste hun tuin zelf hebben ingericht, zetten het tuinhek open voor het grote publiek. Sommige doen dat op een zelf gekozen tijdstip tussen april en oktober, maar het zwaartepunt blijft toch liggen op het weekend van 24-25 juni. Er is een gids, te koop in Aveve Tuincentra. Mogelijk is die nu uitverkocht, maar je vindt alle info over de deelnemende tuinen en het thema ook op de website. Dat thema is 'Feest in de tuin', omdat dit de 25ste editie van Open Tuinen is. Je kunt individuele tuinen bezoeken of je kan met de fiets een van de uitgestippelde routes tussen meerdere tuinen afpeddelen.

Open Tuinen, hoogtepunt 24-25 juni, www.opentuinen.be