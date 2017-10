De laatste tuinbeurzen

Planten- en tuinfeest van Aywiers, 29/09-01/10, www.aywiers.be

In de tuinen van de voormalige abdij verzamelen 200 professionals uit de tuinwereld: boom- en plantenkwekers, tuinarchitecten en ambachtslui. Deze editie besteedt bijzondere aandacht aan 'verwaarloosde hoekjes', plekjes die door omstandigheden - veel wind, arme bodem, te veel zon of net te veel schaduw - moeilijk te beplanten zijn. Hoe geef je flora en fauna net daar opnieuw een kans? Op de beurs vind je genoeg tips om aan de slag te gaan.

Plantendag, Arboretum Kalmthout, 01/10, www.arboretumkalmthout.be

32 jaar al wordt deze plantenbeurs georganiseerd. Op één dag kun je er de allerbeste kwekerijen van de Lage Landen bezoeken in het prachtige kader van de arboretumtuin. Je ontdekt er een unieke mix van liefhebber-verzamelaars en professionele kwekerijen waar met een hart voor botanische bijzonderheden, uitsluitend tuinplanten verkocht worden. Vergeet vooral ook niet om een wandeling door de tuin te maken.

Tuindagen van Beervelde, 06-08/10,www.parkvanbeervelde.be

In het Park van Beervelde verzamelen zo'n 230 exposanten voor de herfsteditie van de Tuindagen, die het thema 'paddenstoelen' meekreeg. Op verschillende stands worden nieuwigheden gepresenteerd, er zijn workshops en demonstraties, en voor de kinderen is er animatie voorzien. Bovendien kan je ook het kasteelpark, in Engelse landschapsstijl, verkennen.