Creëer je eigen bloembollenborder

Bloembollen mengen is niet moeilijk. Kies bloembollen met kleuren, vormen, hoogtes en geuren waar jij van houdt. Zijn dat grote felgekleurde keizerskronen in combinatie met tulpen in een zachtere tint? Of zijn het 5 verschillende soorten bloembollen in dezelfde kleur? Met bloembollen mengen is alles mogelijk en niets te gek. Jouw gecreëerde bloembollen-mengsel zal je in het voorjaar opfleuren door de persoonlijke touch.

Welke soorten kiezen?

Zelf mengen is super leuk! Maar welke soorten bloembollen kies je? Er is keus uit enkeljarige, meerjarige en bloembollen die vermeerderen. Enkeljarige bloembollen staan bekend om hun expressieve kleuren. Soorten als tulpen, narcissen en krokussen geven dan ook een kleurexplosie in de tuin. Wil je liever bloembollen mengen die volgend jaar nogmaals in dezelfde glorie in je tuin stralen? Kies dan voor meerjarige bloembollen zoals sneeuwroem (Chionodoxa) en boshyacinten (Hyacinthoides). Er zijn zelfs vewilderingsbollen waar je mee kunt mengen, zoals sterhyacinten (Scilla) en bepaalde soorten narcissen (Narcissus). Deze bloembollen breiden zich ieder jaar verder uit.

Truc

Voor het mengen van bloembollen bestaat een handig trucje. Doe, voor een zo natuurlijk mogelijk resultaat, alle uitgekozen bloembollen in een grote emmer. Hussel ze daarna met je handen goed door elkaar. Strooi het mengsel dan nonchalant uit over het stuk tuin waar ze geplant gaan worden. Wanneer alle bloembollen een plekje hebben plant je ze daar waar ze op de grond gevallen zijn. Dit kan vanaf september tot eind december, zolang het maar voor de eerste vorst gebeurt.

Tips 1. Houd voor een lekker volle border ongeveer 50 bloembollen per vierkante meter aan. 2. Plant de bloembollen 3 maal zo diep als dat ze hoog zijn, dan kan er niets mis gaan. Meer over het planten van bloembollen lees je hier. 3. Wil je voor en na de bloei van bloembollen geen kale plek in de tuin? Plant er dan lage vaste planten tussen zoals vrouwenmantel of maagdenpalm.

Bron: ibulb.com