Bomen in patronen

De Museumtuin van het monumentale kasteel van Gaasbeek is een pareltje. Hij werd in 1996 aangelegd in het 50 ha grote park en omvat een van de grootste collecties leifruitvormen van Europa. De leibomen zijn er in alle mogelijke opstellingen te bewonderen. Niet alleen fruit wordt er verzameld en getoond, ook groenten, kruiden en teelttechnieken van een eeuw geleden, toen Vlaanderen tot de wereldtop behoorde op dit vlak. De tuin was in vroeger zelden toegankelijk, maar deze zomer kan je er nog tot eind oktober bijna elke dag binnen. Er zijn ook geleide bezoeken mogelijk.

Tot 31/10, elke dag behalve op maandag, 10-18 uur (oktober: 10-17 uur), Kasteelstraat 40, 1750 Gaasbeek. Combiticket met kasteelbezoek is mogelijk.