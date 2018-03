Bloesems werken de winter weg

De bloemen van fruitbomen uit de rozenfamilie zoals appels, peren, kersen, perziken en amandelen: we noemen ze bloesems. Ze openen zich om zich te laten bestuiven door onder meer hommels en bijen. Fruitkwekers zijn goede vrienden van de imkers, die in april hun bijtjes tussen de bomen laten vliegen. Bestoven bloesems vormen vruchten, de andere niet.

Japan is kampioen

Er hoeft niet per se eetbaar fruit aan de boom te groeien: ook de sierkers draagt bloesems. De mooiste ter wereld zelfs, als we de Japanners mogen geloven.

Op de foute plek ogen Japanse kerselaars (Prunus serrulata) schreeuwerig, maar in de juiste context zijn ze op en top romantisch. In de Japanse tuin in Hasselt krijg je in april een overweldigende indruk van de schoonheid die miljoenen Japanners elk jaar in vervoering brengt. Ga onder de bomen staan en kijk omhoog. Adem diep in en uit, de (weliswaar vluchtige) geur van de bloesems zou weldoende effecten hebben. Als het wat waait, krijg je een regen van bloesemblaadjes over je heen.

Lees de volledige reportage in het aprilnummer van Nest, dat op 30 maart 2018 in de winkel ligt.