Bloembollen planten in 5 stappen

Omdat de bloem al in de bol aanwezig is, heb je geen 'groene vingers' nodig om ze te kunnen planten. In vijf stappen is het gedaan, en het lukt altijd! Voordat je het weet lig je met je neus op de aarde om de eerste groene puntjes, die zich boven de grond wagen, te bewonderen. En dat is nog maar het begin van de verrassing.

Stap 1

Maak eerst de aarde goed los met een spade op de plaats waar de bloembollen komen

Stap 2

Graaf met een spade of met een bollenplanter een gat voor een groep bloembollen of meerdere kleine gaten voor het planten van enkele bloembollen of kleinere groepjes.

De grootte van de bloembol bepaalt hoe diep je moet planten. Grote bloembollen (5 cm en groter) plant je 15 cm diep en kleine bloembollen (2,5-5 cm) 7 tot 10 cm diep.

Stap 3

Verwijder onkruid en mix daarna wat tuinaarde door de grond om het beter te draineren.

Stap 4

Zet de bloembollen voorzichtig in de grond met de punt naar boven. Dat kan in rijtjes of in cirkels of gewoon kriskras door elkaar. Grote bloembollen hebben een afstand van 7 tot 20 centimeter nodig en kleine bollen 3 tot 7 centimeter. Bedek de bloembollen met de uitgegraven aarde.

Stap 5

Als de grond droog is giet dan, na het planten, water over de plek waar de bloembollen zijn geplant.