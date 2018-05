8 zomerbollen voor een vrolijke pluktuin

Wie bloembollen zegt, denkt vaak aan tulpen, narcissen en andere voorjaarsbloeiers. Maar er zijn genoeg bollen en knollen die in de zomer bloeien en in de tuin voor een explosie van kleur zorgen. Als je het goed aanpakt kan je van juni tot oktober genieten bloemen. Dit zijn onze favorieten, niet alleen omdat ze zo fraai staan in de tuin: ze zorgen ook voor een vrolijke toets in huis!

1. Dahlia's bestaan in allerlei vormen en kleuren. Van enkelvoudige bloemen tot echte ponponnetjes. En kleuren die variëren van melkwit over roze en oranje tot donkerwijnrood. Sommige soorten hebben ook een heel mooi donker blad dat voor spanning zorgt in de tuin. Boeit uitbundig en houdt van een plekje in de zon.

2. Monbretia (Crocosmia), afkomstig uit Zuid-Afrika, zorgt met haar geel-oranje-rode bloemen voor pit in de tuin. Crocosmia geeft in de herfst mooie verkleuring en mits goede verzorging is ze winterhard.

3. Ook lelies zijn beschikbaar in een enorme variatie aan kleuren: van lelieblank tot rood met daartussenin alle variaties van geel, oranje en roze. Sommige soorten plant je best in de herfst, andere kunnen zowel in na- als het voorjaar in de grond worden gestopt. Lelies doen het ook goed in een pot of mand en geuren heerlijk.

4. De Afrikaanse lelie (Agapanthus) is beschikbaar in twee kleuren: wit en blauw. De tinten kunnen wel variëren van lichtblauw over lila tot violet. Agapanthus is een echte zonneklopper en voor een goede bloei is voedsel nodig (mest).

5. De zuidenwindlelie (Ornithogalum) zorgt voor balans tussen het kleurengeweld. Ze heeft een grote bloemenaar met kleine stervormige bloempjes. Afkomstig uit Zuid-Afrika is ze niet winterhard.

6. Lampenpoetser of knopige slangenwortel (Liatris) is een winterharde plant met lila of roze bloemenaren. Een gemakkelijke plant die weinig verzorging nodig heeft en bovendien vlinders en bijen aantrekt.

7.Eremurus (Naald van Cleopatra) bloeit met lange sierlijke aren. Naargelang de soort kleuren deze wit, geel, oranje, roze of lila. Ze houden van een zonnige, beschutte plek waar het niet te nat is in de winter.

8. De gladiool is een uitbundige zomerbloeier die wel anderhalve meter hoog kan worden. Ze houden van een zonnige plek in de tuin en een goed waterdoorlatende bodem. Er zijn vele cultivars beschikbaar die in kleuren variëren van wit, geel, oranje, roze, rood, blauw naar paars.