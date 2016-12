10 weetjes over bloembollen

1/ Planttijdstip

Voorjaarsbloeiende bloembollen zoals tulpen, narcissen en hyacinten plant je in het najaar, vanaf september tot december, vóór de eerste nachtvorst.

Zomerbloeiende bloembollen zoals dahlia's en calla's plant je in het voorjaar, zodra de kans op nachtvorst voorbij is.

2/ Met de punt omhoog

Planten is helemaal niet moeilijk. Maak eerst de aarde goed los met een spade op de plaats waar de bloembollen komen. Dan is de aarde makkelijk bewerkbaar. Graaf een gat met een spade of een bollenplanter. Plant de bloembollen in het gat met de punt omhoog en de bolle kant naar beneden. Maak het gat dicht met de uitgegraven aarde en druk het wat aan.

3/ Plantafstand en -diepte

Er is een ezelsbruggetje om te onthouden hoe diep en hoe ver uit elkaar je bloembollen plant. Houd voor de plantafstand 3 x de breedte van de bol aan, en houd voor het planten ook 3 x de hoogte van de bol aan. Tulpen van 5 cm moeten dus 15 cm diep en 15 cm uit elkaar worden geplant.

4/ Ook mooi in potten

Het is belangrijk dat de pot diep genoeg is, en dat er een gat onderin zit, zodat het teveel aan water kan weglopen. De pot moet minimaal drie keer de hoogte van de bloembol hebben.

Leg onderin de pot een laag oude potscherven, hydrokorrels of grind voor een goede waterafvoer. Strooi een laag potgrond over de potscherven, hydrokorrels of grind. Plant de bloembollen in de potgrond. Voor een kleurrijk resultaat gebruik je extra veel bloembollen. Ze kunnen dichter op elkaar geplant worden dan in de tuin; maximaal een boldikte uit elkaar.

Doe bovenop de bloembollen een laag potgrond en druk dit stevig aan. Geef als laatste stap wat water.

Zorg ervoor dat de potten worden beschermd tegen strenge vorst. Dit doe je door stro of noppenfolie om de pot te doen. Je kunt ze gedurende de vorstperiode ook in de schuur zetten.

5/ Plant in laagjes

Een manier om bloembollen te planten is lasagnebeplanting of etagebeplanting. Het betekent dat bloembollen in laagjes boven op elkaar worden geplant. De laatbloeiende bloembollen komen onderin en de vroegbloeiende bloembollen bovenin. Doordat de bloembollen in laagjes van juiste bloeivolgorde worden geplant, bloeien de vroegbloeiers, zoals krokussen, als eerste. Daarna volgen de bloembollen die op een later moment bloeien, zoals hyacinten en tulpen. Deze opvolgende bloei zorgt ervoor dat je extra lang kunt genieten - van januari tot soms wel in mei.

6/ Waterdoorlatende grond

Bloembollen groeien en bloeien eigenlijk in elke grond, zolang de grond maar goed water doorlaat. In het eerste jaar is bemesten niet nodig omdat alle groeistoffen in de bloembol zitten.

7/ Water geven na het planten!

Geef de voorjaarsbloeiende bloembollen meteen na het planten water. Zo worden ze aangespoord om wortels te maken. Hoe eerder de wortels gevormd zijn, hoe beter de bloembol tegen kou en vorst kan. Bloembollen in potten hebben in de periode na het planten ook nog water nodig omdat de grond in potten sneller uitdroogt. Zomerbloeiende bloembollen hebben direct na het planten extra veel water nodig. Houd de grond in de tuin of in de potten/plantenbakken na het planten vochtig.

8/ Kies voor de juiste soort

Wil je bollen laten verwilderen of juist niet? Het is goed om te weten dat er drie soorten bloembollen zijn: enkeljarige, meerjarige en verwilderingsbollen. Enkeljarige bollen bloeien het eerste jaar op hun allermooist, en komen het volgende jaar ook nog op. Na verloop van tijd is de bloei over. Meerjarige bollen zijn bloembollen die meerdere jaren achterelkaar bloeien. Verwilderingsbollen komen ook ieder jaar terug, maar breiden zich ook nog eens uit.

9/ Bewaartijd

Als je bloembollen koopt, plant je ze best zo snel mogelijk. Als dit niet kan dan kun je de bloembollen even op een droog en koel plekje bewaren, zoals in de garage of kelder. Houd goed in de gaten of er door de hoge luchtvochtigheid schimmel op de bloembollen groeit. Als dit gebeurt dan kun je de bloembollen het beste even laten drogen en direct daarna in de tuin planten.

10/ Sneeuw en vorst

Sneeuw is geen probleem voor bloembollen. Sneeuw isoleert juist tegen de vorst en daarmee worden de bloembollen beschermd.

Bron: www.ibulb.com