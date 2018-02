10 tuinen vol leven

Een tuin waar geen vogels of vlinders over de vloer komen, je kan het je haast niet voorstellen. Het bestaat eigenlijk ook niet, tenzij je een woestijn hebt gecreëerd. Dieren en ook bloemen en planten laten zich zelden tegenhouden door tuingrenzen. Ze komen vanzelf aanwaaien, ongevraagd en soms ongewild. En zelfs al heb je alleen maar een strakke gazon, onder dat grastapijt krioelt het van leven. Anderzijds: je kan best veel doen om de flora en de fauna in je persoonlijke groenparadijs te stimuleren. En precies daarover gaat het in deze special. We bezoeken tien tuinen, verspreid over heel België, waar op een of andere manier gewerkt wordt aan biodiversiteit.

Er is een vijvertuin waar salamanders hun plekje hebben gevonden, een boomgaard vol heerlijke appels en een tuin waar regelmatig vossen en dassen passeren. Een rode draad: gepassioneerde eigenaars die met hart en ziel in hun tuin bezig zijn en met plezier hun ervaring en kennis delen. Over biodiversiteit en permacultuur, bijvoorbeeld. Maar je ontdekt ook hoe je vlinders naar je tuin kan lokken, wat het belang is van een waterpartij, hoe je materialen kan recupereren en hergebruiken, en wat het verschil is tussen een grassentuin en een prairituin. Kortom, we nemen je mee voor een unieke ontdekkingsreis!