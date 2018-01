1, 2, 3... vogels tellen!

Het is een jaarlijkse traditie geworden: eind januari/begin februari spoort Natuurpunt ons aan om massaal de vogels in de tuin te tellen. Neen, geen 24 uur aan een stuk, maar gewoon elke dag een half uurtje. Dat is voldoende. Daarmee krijg je een idee welke soorten je tuin aandoen en hoeveel het er zijn.

Natuurlijk is dat een momentopname en zowel de soorten als de aantallen kunnen erg verschillen van regio tot regio. Maar omdat deze actie elk jaar herhaald wordt en jaar na jaar volgens dezelfde spelregels gebeurt, krijg je op de duur toch een idee van de stand van zaken in Vlaanderen. Door te vergelijken werd bijvoorbeeld vastgesteld dat sommige bosvogels zich aanpasten naar tuinvogels, zoals veel houtduiven dat deden.

Vorig jaar deden maar liefst 26.086 Vlamingen mee aan de actie en werden er 508.636 vogels geteld. Om de eerste plaats stond de huismus: met 57.034 vogels de meest getelde in de tuinvogeltelling. Op de tweede plaats kwam de merel, met 47.313 exemplaren. De kauw strandde met 44.388 exemplaren op de derde plaats. De volledige resultaten kan je vinden op de website van Natuurpunt.

Meedoen is overigens heel eenvoudig: je maakt tijdens het weekend een half uurtje vrij om naar je tuin te kijken, je noteert de soorten en aantallen die in die tijdspanne je tuin bezoeken (overvliegende vogels tellen niet mee!). Hulpmiddelen als foto's en een tellijstje vind je op de website, waar je ook je resultaten ingeeft.