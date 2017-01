1, 2, 3... mussen?

Het is een traditie geworden: elke winter organiseert Natuurpunt een massale telling van onze tuinvogels. Iedereen kan daaraan meedoen. Het kost niets. Het enige dat je moet doen is een half uurtje je tuin observeren en de vogels die er passeren tellen. En dan natuurlijk het resultaat ook doorgeven aan de organisatie.

De enige onzekere factor zijn de vogels zelf: zullen ze jouw tuin bezoeken? Gelukkig kan je daar wat aan doen. Zelfs nu nog, een week voor de telling, kan je een en ander doen om vogels te lokken. Ze zoeken vooral veiligheid, voedsel en (in het voorjaar) een broedplek.

1. Geef wat extra, aangepast voedsel. Op een voederplankje bijvoorbeeld. En zet een laag bakje met water in de tuin. Vooral in de winter komen vogels drinkwater te kort. Meng er wat suiker onder zodat het niet bevriest.

2. Zorg dat de kat(ten) niet bij het voederplankje of -huisje geraken. Creëer een veilig plekje door het te plaatsen bij een vluchtweg en zorg dat de vogels snel dekking kunnen zoeken.

3. Liggen er nog wat dode bladeren en takken in de tuin? Hangen er nog bessen aan de struiken? Laat maar liggen en hangen. Sommige soorten komen graag snoepen van de bessen en andere komen scharrelen op zoek naar een lekker hapje.

4. Wil je in het voorjaar graag broedende vogels in de tuin? Dan is het nu het moment om een nestkastje op te hangen. Hoog en droog is het motto.

5. Sommige planten zullen misschien de winter niet overleven, ander zijn oud en sterven af. Kies, om de gaten te vullen, voor planten, bomen en struiken die vogels aantrekken. Ze dienen als schuil- en broedplaats en zijn vaak ook een bron van voedsel.

Op zoek naar nog meer inspiratie voor een vogel- en/of natuurvriendelijke tuin? Op de website van Natuurpunt vind je nog meer tips en suggesties. Je vind er ook foto's en andere hulpmiddelen om de vogels in je tuin te herkennen.