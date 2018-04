Wild in de modder en braaf in de stad: op zoek naar de ideale fiets

Een binnensmondse vloek, ongeloof, even links en rechts kijken en hopen op een vergissing, absolute stilte en dan vrij snel berusting: mijn fiets is gepikt. Waar ik hem drie uur geleden achterliet, ligt alleen nog een metalen stang. Ik voel me ontriefd. Die mooie zwarte Planet-fiets van het Duitse merk Focus was het verlengde van mezelf. Hij paste bij mijn persoonlijkheid en mijn stijl. Acht jaar lang bracht hij me veilig door de Antwerpse fietsjungle naar mijn werk en weer naar huis. Dit was ook de fiets waarmee ik in het weekend ging vlammen in het bos en trainen op de weg. Hij zag er supercool uit, had goede onderdelen, was stevig maar niet te zwaar. Op papier heette hij 'een snelle stadsfiets', in mijn realiteit was hij de fiets die alles kon.

...