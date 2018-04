Toveren met 5 ingrediënten

In de kookboekenwereld lijkt het soms een race: koken met 4, met 3, zelfs met 2 ingrediënten. Voor ons ligt het goede evenwicht bij vijf. Je hoeft je niet murw te shoppen en geen uren in de keuken te staan, maar als je goed combineert krijg je rijke en zelfs verrassende gerechten. En dan hebben we het heus niet over obscure ingrediënten uit speciaalzaken!