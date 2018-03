Onbekende schatten uit de groententuin

Alexander Kerbusch is van jongs af aan gepassioneerd door tuinieren en eetbare planten. Elena kreeg een praktische opleiding op de kleine boerderij van haar ouders, die nog steeds alles zelf telen en maken. Ze vonden niet alleen elkaar maar ook een gedeelde passie voor tuinbouw en zelfvoorziening. Alexander houdt van plannen, experimenteren en doe-het-zelven. Hij geeft workshops, is lesgever bij Velt en schrijft de praktische teksten op hun website. Elena is gespecialiseerd in zaaien, (ver)planten, het oogsten van zaden en het telen van fruit, en werkt momenteel in een tuinbouwschool.

...