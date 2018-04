Inkijk, een Belgisch taboe?

Vraag het aan architecten: niemand in België houdt van inkijk. Gevels aan de straatkant worden dichtgebouwd en voor onze ramen hangen we vitrages of stores. In Nederland is dat helemaal anders, daar kun je overal zo binnen kijken. Is onze angst voor inkijk typisch Belgisch, of is er meer aan de hand?