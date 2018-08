Hawaï in een kom

Mijn man heeft veel talenten, van marathons lopen tot grappen maken waar ik tien jaar later nog om moet lachen, maar trendgevoel is er niet bij. Op een dag kwam hij kinderlijk enthousiast thuis van een culinaire ontdekking. "Het gerecht heette poké-bowl, ken je dat?" vroeg hij. Pokemons, ja, maar poké-bowls? Ik moest dit keer op foodtrendvlak het onderspit delven, al geef ik dat niet graag toe. Even later kwam dit kookboek uit, met vijftig gemakkelijke poké-bowls. Heerlijk testvoer dus....