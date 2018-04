Groenten als basis: selderij

Selderij is een groente, maar zeker snijselderij kan je door zijn krachtig aroma ook als kruid beschouwen. Er zijn vier soorten selderij. Snijselderij groeit in holle scheuten en kan meer dan een meter hoog worden. Je snijdt er permanent blaadjes van af. Groene selderij vertrekt van één groeipunt. Je gebruikt er vooral de stengel van. Bleekselderij is groene selderij die je zelf bleekt, of komt van rassen die zichzelf bleken. Knolselderij is een ander product, waar we het hier niet over zullen hebben.

