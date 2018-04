Eitjes na Pasen

OEuf cocotte is een klassiek Frans gerecht waarbij eieren in de oven au bain-marie garen in een ramequin of hittebestendig kommetje. Voor de allereenvoudigste versie breek je een eitje in een beboterd potje. Maar geheel volgens de regels van de traditie kun je de cocottes ook upgraden met een lepel room, zodat ze extra smeuïg worden. Op dat basisrecept kun je eindeloos variëren. Je kunt bijvoorbeeld de room op smaak brengen met wat je zelf lekker vindt. Een beetje nootmuskaat werkt altijd. Een snuif paprikapoeder, komijn of chilipoeder kan...