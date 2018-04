De stekker eruit in de stiltehoeve

Het is twaalf uur en ik ben een beetje uit mijn gewone doen. Ik heb net mijn bord volgeschept aan het fantastische veggiebuffet, ik eet het in stilte leeg. En voor ik het besef, ontsnapt er een compliment uit mijn mond en doorbreek ik de gewijde stilte die hier hangt. Met daarna nog een "oei, sorry", om het helemaal compleet te maken. Neen, stilte is niet mijn natuurlijke habitat. Niet bij de bakker, niet in de wachtkamer van de dokter en dus ook niet in een stiltehoeve. Maar geen mens die raar opkijkt: de stilte komt hier niet automatisch voor iedereen. Precies daarom zag deze stiltehoeve het licht, om even uit te pluggen, op te laden en jezelf terug te vinden. Geen lawaai, geen drukte, geen social media, maar gewoon zijn.

