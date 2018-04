De pittige vikingbrunch van Dagný Rós

Dagný Rós Ásmundsdóttir. Zo heet de chef die je geregeld op tv-kookkanaal Njam! ziet met haar volle naam, die haar IJslandse afkomst niet kan verbergen. Maar ook in haar gerechten straalt de Scandinavische cultuur door. Typisch in al haar bereidingen zijn frisse, verse producten die ze helemaal in hun waarde laat. Dat geldt ook voor de recepten die Dagný voor Nest maakte. Heerlijk als ontbijt, als brunch, lichte lunch of als tussendoortje, en dus ideaal voor warme lentedagen!