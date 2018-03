Dag vlinders!

Op een warme, zonnige winterdag krijg ik in de tuin altijd wel enkele vlinders te zien. Meestal gaat het om dagpauwogen, gehakkelde aurelia's of citroenvlinders. Die overwinteren niet als ei, rups of pop, maar als volwassen vlinder. Hangt er lente in de lucht, dan gaat het bij die vroege fladderaars al snel kriebelen. Toch komt het vlinderseizoen meestal pas in de loop van april echt op gang. Dan verwelkom ik onder meer de nieuwe generatie van het oranjetipje, een soort die als pop overwintert en elk jaar hooguit enkele weken te bewonderen valt. Soms duikt er begin juni nog eentje op, maar meestal zijn de oranjetipjes half mei allemaal verdwenen.

