Bruut boshuis is warm nest

"Na de geboorte van onze dochters waren Aude en ik klaar voor een minder haastig leven", vertelt ontwerper Alexandre Reignier. "We zochten naar een plek op het platteland waar we rust konden vinden. We wilden een gezellig basic huis, waar we toch comfortabel onze kinderen konden grootbrengen. Toen ik online inspiratie zocht, ontdekte ik het werk van Thomas Walter op Instagram. Hij is architect bij Atelier Ordinaire. Ik herkende mezelf in zijn stijl. We delen een passie voor ruwe materialen en minimalistische lijnen, en ik wist meteen dat hij het was die me kon helpen om mijn droomhuis te bouwen. Ik belde hem op. Dat was het...