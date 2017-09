Zuurdesembrood

Voor 6 broden

1420 g witte bloem bio 65 %

365 g speltbloem bio 65 %

365 g zaden mengeling (zonnebloem, pompoen...)

350 g zuurdesem

1500 g water

40 g zout

EXTRA: keukenthermometer

Meng alles samen en draai met een broodkneder: 5 min. op stand 1 en 7 min. op volle toeren.

Als je het brood met de hand wil kneden moet je om het half uur en dit gedurende 2 uur het brood vouwen: neem de zijkant van het brood in de kom vast en plooi naar het midden. Daarbij mag de kamertemperatuur niet hoger komen dan 23 à 24 °C.

Neem, na dit proces, het deeg uit de kom met natte handen. Strooi wat bloem op het aanrecht zodat het brood niet gaat plakken. Leg er een vochtige doek over en laat 30 min. rusten. Verdeel het brood in zes stukken en bol het op. Zet de es bollen een nacht lang in de koelkast voor een betere smaak.

Verwarm de oven voor op 250°C. Snij het brood in en plaats het in de oven. Bak 10 min. op 250°C. Verminder de temperatuur tot 200° en laat het brood nog 25 min. bakken tot de kern 90° heeft.

Laat afkoelen en smullen maar !