Zuurdesem & groenten van op het dak

Op de vernieuwde Antwerpse PAKT-site, kan je bij 'Standard' terecht voor frisse salades en zuurdesempizza's recht uit de houtoven. "We werken met zuurdesemdeeg omdat die lichtverteerbaar is, geen suiker bevat en dus gewoon beter is voor de gezondheid. Zuurdesem ontstaat door een natuurlijke gisting. Ons deeg krijgt tijd, en is bovendien vooral superlekker," zegt Michel Roose van Standard.

Zowel voor de topping van de pizza's als voor de salades werkt Standard met kruiden en groenten, die biologisch worden gekweekt op het dak van PAKT, waar in samenwerking met agro- en biotechnoloog Bram Stessels van CSA De Volle Grond in Tielrode een ambitieus stadslandbouwproject van start ging.

In overleg met 'boer Bram', zullen er ook wat minder voor de hand liggende groenten zoals warmoes, koolrabi of boerenkool gekweekt kunnen worden. Standard serveert ook geen vast menu, maar een verrassende kaart die geregeld verandert, op het ritme van de seizoenen.

Voor de biologische wijnen, de antipasti, vleeswaren van eigen bodem en kazen werkt Standard enkel met de beste leveranciers.

Info: Standard, Regine Beerplein 1 'site Pakt', 2018 Antwerpen, standardpizza.be