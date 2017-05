Zomerse kaasrecepten

Fondue met 4 Zwitserse kazen, crumble van grisonvlees

Voor 4 personen

1 teentje knoflook, in 2

5 dl fendantwijn of andere droge witte wijn

200 g Appenzeller® Classic

200 g Gruyère AOP Classic

200 g Vacherin Fribourgeois AOP

200 g Emmentaler AOP Classic

4 el maiszetmeel

zout, peper

Voor de crumble:

2 teentjes knoflook, fijngehakt

2 sjalotjes, fijngehakt

200 g grisonvlees, fijngehakt

Maak eerst de crumble van grisonvlees: fruit in een bakpan met antikleeflaag/antiaanbaklaag het knoflook, de sjalot en het grisonvlees. Zet opzij.

Wrijf de fonduepan in met het knoflook. Giet de wijn in de fonduepan. Breng aan de kook. Voeg als de wijn tegen het kookpunt ligt de met het maiszetmeel/maizena gemengde kazen beetje bij beetje al roerend toe. Voeg zout en peper toe.

Bestrooi de fondue met de crumble van grisonvlees.

Heerlijk met in blokjes gesneden oud brood, uitjes en augurken.

Aligot van Aubrac

Voor 4 personen

1 kg aardappelen

100 g boter

250 g verse room

zout en peper

400 g verse Tomme de l'Aubrac

Bereidt de puree met de aardappelen, boter en room. Kruidt met zout en peper.

Snij de Tomme de l'Aubrac in repen en voeg deze toe aan de warme puree.

Laat al roerend smelten. Trek draden en roer door...

Serveer met worst of geroosterd varkensvlees.

Uien- en aardappeltaart, Zwitserse Raclette en grisonvlees

Voor 4 personen

Voor de kruimeldeeg:

250 g bloem

125 g boter, in blokjes

1 snuifje zout

1 eidooier

Voor de vulling:

1 el olijfolie

2 uien, in partjes

2 krielaardappels, gestoomd, in schijfjes

1 tl rozemarijn, fijngehakt

100 g Zwitserse Raclette, in plakken

zout, peper

Garnituur:

grisonvlees

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Begin met het kruimeldeeg: verwerk in de keukenmachine de bloem, de boter, het zout en de eidooier tot een glad deeg. Vorm tot een bal. Rol in huishoudfolie. Zet gedurende 30 min. koel.

Bak de uien gedurende ongeveer 5 min. goudbruin in de olijfolie. Laat uitlekken. Zet apart.

Rol het deeg uit tot een lange rechthoekige lap van 1/2 cm dik. Verdeel het deeg over een met bakpapier beklede bakplaat. Verdeel de uien over het deeg tot 2 cm van de randen. Bedek met een laag aardappels. Bestrooi met rozemarijn. Bestrooi met zout en peper. Bak gedurende 20 min. in de oven.

Verdeel de plakken Zwitserse Raclette over de taart. Gaar verder gedurende 5 minuten. Snij de taart in porties. Garneer met grisonvlees.

Tips:

Deze taart smaakt heerlijk met een frisse groene salade. Of in de winter: een salade van witloof en veldsla.

Vervang het zelfgemaakte kruimeldeeg door kant-en-klaar kruimel- of bladerdeeg.

Appenzeller® Classic-uientaart

Voor 4 personen

1 rol bladerdeeg, kant-en-klaar

1 tl boter

1 el olijolie

2 uien, in partjes

100 g Gruyère AOP Classic, geraspt

2 eieren, losgeklopt

1 el zure room

2 el room

1 teentje knoflook, fijngehakt

1 puntje/mespunt nootmuskaat

100 g Appenzeller® Classic, geraspt

150 g gekookte ham, in blokjes

zout, peper

Garnituur:

50 g grisonvlees

platte peterselie

Verwarm de oven voor tot 175 °C. Bekleed de taartvorm met bakpapier en het deeg. Prik met een vork gaatjes in de bodem. Zet apart.

Verwarm de boter en de olijfolie in een bakpan. Fruit hierin de uien totdat ze glazig zijn. Zet apart. Meng in een kom de Gruyère AOP met de eieren, de zure room, de room en het knoflook tot een beslag. Kruid naar smaak met zout, peper en nootmuskaat. Verdeel de uien over de bodem van de taart. Giet het beslag over de uien. Bestrooi met de Appenzeller® en de blokjes ham.

Bak de taart gedurende 20 à 25 minuten in de oven. Garneer met grisonvlees en platte peterselie.

Tip:

Controleer of de taart gaar is door met een satéstokje in het midden van de taart te prikken. Komt het satéstokje er schoon uit, dan is de taart klaar.