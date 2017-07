Zomer in het bord: 5 recepten met meloen

Meloenen behoren tot dezelfde familie als pompoenen en komkommers. Typisch hiervoor is dat eerst de mannelijke bloemen verschijnen en pas dan de vrouwelijke. Als tuinier moet je daarom als meloenplanten bloeien ervoor zorgen dat de vrouwelijke bloemen, die iets groter zijn dan de mannelijke, bestoven worden. Dit kan door met een wattenstaafje stuifmeel op de stamper te strijken.

Meloen, eigenlijk een bessenvrucht, is dankbaar in de keuken. De smaak is zacht en verfrissend, en heeft iets van honing. Hij past uitstekend in niet al te ingewikkelde desserten- bijvoorbeeld niet met chocolade -, maar ook de combinatie van meloen met rundvlees is verrassend lekker. Meloen maakt de diepe, rijke, wat zoete smaak van rundvlees breder en rijper, vooral in stoofpotten. Wij verkiezen de cavaillon, die de meest geconcentreerde meloensmaak heeft.

Watermeloen bestaat voor 91% uit water en kan soms zeer waterachtig smaken, afhankelijk van hoeveel er werd geïrrigeerd. Je kan er een heerlijke soep mee maken, die je dan verder bijkruidt. In sommige landen wordt het witte gedeelte van het vruchtvlees tot pickles verwerkt: lekker bij een kaasplank.

Tekst Filip Verheyden Foto Kris Vlegels