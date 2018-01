Wist je dat schorseneren ook kunnen zonder witte saus?

Bisque van garnalen en schorseneren

Voor 4

700 g schorseneren

azijn of citroensap

1,5 l kippenbouillon (of visbouillon)

600 g ongepelde garnalen

1 ui

1 wortel

1 selderij

olijfolie

1 takje tijm

1 laurierblad

1 el tomatenpuree

1 teentje look

150 ml droge witte wijn

snuif cayennepeper

peper en zout

kervel

100 ml room

Borstel en schil de schorseneren, leg in water met azijn of citroensap, kook beetgaar in de kippenbouillon. Bewaar de bouillon. Snij de schorseneren in fijne reepjes, hou opzij.

Pel de garnalen, bewaar de pellen en de garnalen apart.

Snij ui, wortel en selderij in stukken. Stoof aan in olijfolie, voeg de garnalenpellen, tijm, laurier, tomatenpuree en fijngesneden look toe. Laat 2 min. stoven. Blus met witte wijn, laat inkoken. Giet er de bouillon bij, kruid met cayennepeper (niet te veel!), laat 20 min. zacht koken. Zeef en druk de massa goed aan zodat alle smaken vrijkomen. Kruid de bisque indien nodig bij met peper en zout, of laat inkoken tot de gewenste smaak. Doe de schorsenerenreepjes en wat garnalen in de borden, giet er de bisque rond. Werk af met kervel en indien gewenst een scheutje room.

Bereidingstijd: 2 uur

Moeilijkheidsgraad: 1

Tekst Debby De Mangelaere

Foto Wout Hendrickx