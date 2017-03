Winterkost Spécial getest door basisschool De Bel.

Het is niet de eerste keer dat de kinderen de boerderij van de Baarbeekhoeve bezoeken. Voor het eerste en tweede leerjaar is dit al een tijdje in hun lessenpakket is opgenomen. "Weer of geen weer, de kinderen komen tijdens de boerderijles naar hier om ons te helpen met het oogsten van onze groenten," vertelt Roosje, die de boerderij samen met haar man Jelle en schoonouders drie jaar geleden kocht.

Lokale, seizoensgebonden kost

Er werd hard gewerkt aan de boerderij, want alles was rot en stortte in. Afgelopen november was de schuur af. Een ruimte die wordt verhuurd aan bedrijven en verenigingen. Door eerdere samenwerkingen onstond bij KVLV het idee om hun nieuwe kookboek te presenteren op de Baarbeekhoeve. "Doordat onze insteek min of meer dezelfde is, kwam er een positieve reactie vanuit de Baarbeekhoeve. We ijveren allebei voor lokale, seizoensgebonden kost in Vlaanderen. De producent en consument dichter bij elkaar brengen en kinderen onderdompelen in de wereld van groenten is voor ons ook belangrijk," vertelt Fien Degrande, communicatiemedewerker van KVLV. "De puzzel viel in elkaar toen Roosje voorstelde om de voorstelling van het boek te doen in het bijzijn van kinderen."

De reden daarvoor was simpel. Roosje: "Enkele jaren geleden, toen wij nog in het Mechels Broek woonden, organiseerde ik voor onze oudste dochter een kabouterwandeling. Als afsluiter maakte ik een lekkere lunch met heel veel groenten. Tot mijn verbazing waren er veel kinderen die de groenten niet kenden of lustten. Daar wilde ik heel graag iets aan doen."

Variatie telt

In het nieuwe kookboek, Winterkost Spécial, staan de groenten dus centraal. Want ook 's winters is het aanbod groot. Annemie Morris en Christel Delen zochten de 32 recepten bij elkaar. "Veel mensen kennen de groenten die wij gebruiken vaak niet, omdat ze het van thuis uit niet hebben meegekregen. Het gevolg is dan dat ze automatisch zeggen dat ze het niet lusten, terwijl ze het nog nooit gegeten hebben," legt Annemie uit.

Door een twintigtal kinderen van Basisschool De Bel uit te nodigen wil de KVLV, samen met de Baarbeekhoeve, kinderen terug groenten leren appreciëren. De leerlingen, van de kleuterklas tot aan het zesde leerjaar, gingen eerst het veld op om de groenten zelf te oogsten. Boer Andreas Meerburg, vaste kracht van de Baarbeekhoeve, hielp hen hierbij.

De maaltijd die volgde kwam voor sommigen zeer gewenst. Christel en Annemie schotelden maar liefst vijf gerechtjes voor. Naast de pizza met prei en pompoenpuree en een wrap gevuld met allerlei groenten, was de aardpeerburger met een sausje van avocado toch de favoriet. Hoewel volgens sommigen "eigenlijk alles heel lekker was".

Pastinaak

"Het doel is om ervoor te zorgen dat kinderen dit mee naar huis nemen. Laatst kreeg ik van een moeder aan de schoolpoort de vraag hoe ze pastinaak moest klaarmaken. Haar dochtertje had namelijk bij ons geleerd over pastinaak, en wou dit heel graag thuis eens eten. Daar draait het voor mij eigenlijk allemaal om," aldus Roosje.

Het kookboek is te bestellen via de webshop van KVLV. Wij doen je alvast het recept dat op de cover staat cadeau. Smakelijk!

Gesmoorde rode kool met pasta Wat heb je nodig? 500 g rode kool 300 g penne 2 uien 2 knoflookteentjes 1/2 theelepel verse tijm 75 g rozijnen 50 g pijnboompitten Olijfolie Peper Zout Parmezaanse kaas Zo maak je het: Rooster de pijnboompitten in een droge pan. Snij de rode kool in fijne reepjes. Snipper de ui fijn en pers de look. Fruit de ui in wat olijfolie glazig. Voeg de look en tijm toe en laat kort meebakken. Voeg de rode kool, rozijnen en pijnboompitten toe en breng op smaak met peper en zout. Dek af en laat 15 minuten zachtjes smoren. Kook de penne beetgaar volgens de instructies op de verpakking. Giet af en laat de pasta uitlekken. Meng er de rode kool onder. Verdeel over de borden en werk af met Parmezaanse kaas.

Tekst: Luca van Turnhout