Week van de korte keten

Van 26 mei tot 3 juni wordt in heel Vlaanderen de korte keten in de kijker geplaatst. "De korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument", zo staat het geformuleerd op de website van het evenement. Zo uitgedrukt kan het ook gaan om meubels, of textiel, of andere producten. Maar de term 'korte keten' wordt vooral in de voeding gebruikt voor allerlei initiatieven waarbij je als consument je aardappelen, vlees of groenten rechtstreeks bij de boer of kweker kan kopen.

Zo kort mogelijk

In de voedselketen is de afstand tussen producent en consument de laatste decennia alleen maar groter geworden. En dan hebben we het niet alleen over exotische vruchten als mango en ananas (om maar iets te noemen), die vaak letterlijk een enorm aantal (voedsel)kilometers afleggen, vooraleer ze in onze supermarkten terechtkomen. Dat alleen al komt de gezondheid van onze planeet niet ten goede, en vaak krijgen de boeren aan de andere kant van de wereld geen eerlijke prijs voor hun waar.

Maar ook hier bij ons is de afstand tussen boer en koper niet echt 'kort' te noemen. Oké, het aantal letterlijke kilometers is beperkter, maar het aantal tussenschakels is groot: van de boer naar de veiling, en vervolgens via de groothandel naar de winkel of supermarkt. Dat heeft als gevolg dan ook hier bij ons de landbouwers niet altijd een eerlijke prijs voor hun waar krijgen, want ook de veilingen, de groothandels, de winkeliers en de supermarkten willen eraan verdienen. Terwijl wij als consument liefst zo goedkoop mogelijk kopen.

Komt daar nog bij dat het onmiddellijke contact met de lokale boeren verloren gaat en dat kinderen vaak amper nog weten dat een wortel uit de grond moet worden getrokken en dat een echte worst gemaakt wordt van varkensvlees.

Maar de jongste jaren is er een kentering ontstaan en groeit het aantal initiatieven om de keten zo kort mogelijk te houden. Boeren zelf openen een hoevewinkel waar ze producten te koop aanbieden voor een prijs die ze zelf bepalen. Maar er zijn ook de plukboerderijen, de voedselteams, groenteabonnementen, webwinkels, boerenmarkten, buurderijen, automaten bij de boerderij...

Ontdek lokaal lekkers

Tijdens de Week van de korte keten worden er over heel Vlaanderen allerlei activiteiten georganiseerd om de verschillende initiatieven en producenten in de schijnwerpers te plaatsen. Zo kan je in de provincie Antwerpen genieten van een rondleiding (met proevertjes!) op wijndomein Roothooft. In het Vlaams-Brabantse Bakhuis kan je zien hoe bio-desembrood wordt gemaakt en wordt afgebakken in de houtoven. Blueberry Fields in Limburg leert je alles over blauwe bessen in een gezellige setting met hapjes en livemuziek. Letterlijk proeven van het platteland kan in West-Vlaanderen, waar je een hoevepicknick kan reserveren op verschillende locaties en data. In Oost-Vlaanderen kan je terecht voor de kortste keten kookworkshop.

Alle activiteiten, gerangschikt per provincie en op te zoeken via je poscode, vind je terug op weekvandekorteketen.be.