Voeding op maat met SmartWithFood

De bedoeling is dat je een eigen profiel opstelt. Net zoals je dat op Facebook doet. Alleen nu duid je aan wat je niet lekker vindt, of waaraan je allergisch bent. Je kan zo'n profiel helemaal naar eigen wens aanpassen. Mensen toevoegen is ook een mogelijkheid. Zo kan je heel je gezin in de app zetten, makkelijk wanneer er verschillende allergieën zijn in huis.

Het gebruik is zeer simpel. Scan gewoon de barcode en je GSM vertelt je of je het product wel of niet mag eten. Daarnaast geeft het je ook een alternatief. Zo kan je toch genieten van je favoriete hapje.

Tot nu toe is de app enkel te gebruiken in de winkels Colruyt, Spar, Bio-Planet en Okay. Ze is gratis te downloaden in de Apple- en Playstore. Meer informatie vind je op de website van SmartWithFood.

Luca van Turnhout