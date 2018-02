Vis van het jaar 2018: zeeduivel

Bij de aanvang van een nieuw kalenderjaar kiest VLAM, i.s.m. de visserijsector een 'vis van het jaar'. Daarmee wil het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing aantonen dat er een eindeloze variatie aan vis bestaat, ook in onze Noordzee. Na de rode poon wordt nu de zeeduivel in de kijker geplaatst.

Zeeduivel of staartvis

Bij ons is de zeeduivel niet erg bekend. Slechts 2% van de Belgische gezinnen kocht in 2017 deze vis. Nochtans wordt hij op regelmatige basis aangevoerd. In 2014-2016 voerden de Belgische vissers gemiddeld 1188 ton zeeduivel per jaar aan. De vis wordt gevangen in de Keltische Zee, het kanaal van Bristol en de centrale Noordzee, waar hij vaak vertoeft.

Zijn wetenschappelijke naam is Lophius piscatorius en de Fransen noemen hem 'lotte'. Zijn Nederlandse naam heeft hij in elk geval niet gestolen. Zijn monsterlijke kop zegt genoeg. Meestal verwijderen de vissers die kop om esthetische reden en zo blijft enkel de staart over. Vandaar dat hij ook wel staartvis wordt genoemd. Hij kan tot 2 meter lang worden.

Een goede zwemmer is de zeeduivel niet. Vaak ligt hij op 200 tot 300 meter diepte te wachten op zijn prooi. De kleur en vlezige uitsteeksels zorgen voor een uitstekende camouflage. Met zijn grote bek kan hij een voorbij zwemmende vis naar binnen zuigen. Die prooien worden meestal gelokt door de hengel boven zijn bek.

Makkelijk te bereiden

In de keuken biedt de zeeduivel heel wat voordelen. Het vlees is stevig, wit en heeft een zoete smaak. Hij heeft geen graten in zijn staart en hij is gemakkelijk te bereiden. Je kan hem bakken, stoven en hij kan zelfs op de BBQ gelegd worden zonder problemen.

Naar jaarlijkse gewoonte heeft VLAM ook een receptenfolder uitgebracht met gerechten van zeeduivel. Dit jaar werden de recepten bedacht door NorthSeaChef Pieter Lonneville van restaurant Tête Pressée in Sint-Michiels-Brugge. Je kan de folder vinden bij de visspeciaalzaken . Als voorproefje vind je één van de recepten hieronder.