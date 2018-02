Vijf nieuwe erkende streekproducten

Voor in aanmerking te komen voor het label van STREEKPRODUCT.BE moet je aan een paar eisen voldoen. Zo moet het product minimaal 25 jaar bestaan en nog op ambachtelijke manier worden vervaardigd. Met STREEKPRODUCT.BE wil Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing het traditioneel product extra in de kijker zetten. De eerste vijf erkende streekproducten van 2018 komen toevallig allemaal uit West-Vlaanderen.

Gekapte vloerpistolet

De gekapte vloerpistolet is een wit broodje met een kap in het midden. Het is ideaal om in tweeën te breken en te belegen met hesp of kaas. Het broodje wordt gebakken in een hete oven met een stenen vloer.

De gekapte vloerpistolet vind je bij Bakkerij Decock, Langestraat 60, 8400 Oostende, bakkerijdecock.be

Filet d'Anvers van het rood ras van West-Vlaanderen

Filet d'Anvers is een typisch Belgisch streekproduct. Het vlees werd eerder al erkend als streekproduct in Antwerpen en Oost-vlaanderen. Filet d'Anvers is de spier van het muisstuk van het rund. Het wordt gezouten en daarna gepekeld. In West-Vlaanderen roken ze hun Filet d'Anvers vrij licht.

De filet d'Anvers van het rood ras van West-Vlaanderen kan je kopen bij Deschildre Streekproducten, Vismijnlaan 42 (bij Maritiemplein), 8400 Oostende, deschildre-streekproducten.be

Houtlandse koffie

De Houtlandse koffie wordt gemaakt door de familie Hanssens. Pieter Hanssens brandt 100% Arabica koffiebonen traag in een trommelbrander tot een temperatuur van 220°C à 230°C. Dit zorgt ervoor dat de koffie een zachte volle smaak heeft.

De Houtlandse koffie kan je gaan halen bij Koffie Torenhof, Oostendsesteenweg 251, 8480 Eernegem, koffie-torenhof.be

West-Vlaamse Splitwafels

De Splitwafels kon je vroeger al terugvinden in de kookboeken. Toen aten de mensen het met gesmolten boter. Nu heb je twee soorten: ovale wafels met vanilleboterroom en ronde met bloemsuiker bestrooide wafels gevuld met kirschroom.

Proef van de West-Vlaamse Splitwafels bij Brood- & Banketbakkerij Vanheste, Torhoutsestwg. 202, 8400 Oostende

Poperingse Mazarinetaart

De Mazarinetaart wordt gebakken met bloem, eieren, gist en zout, doormidden gesneden en overgoten met siroop. Op het einde bestrooien de bakkers de taart nog rijkelijk met kaneel. Ze is gekend als feestgebak rond kerstmis.

De Poperingse Mazarinetaart wordt gemaakt bij Chocolaterie Stijn en bij het restaurant Terminus van Pieter Verheyde.

Chocolaterie Stijn, Gasthuisstraat 36, 8970 Poperinge, chocolateriestijn.be

Terminus, Callicannesweg 16, 8978 Poperinge - Watou, restaurantterminus.be

Tekst: Cato Geeroms