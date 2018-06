Verpannenkoeking

Ik heb al veel bijgeleerd sinds ik met deze column begon. Bijvoorbeeld dat elk goed dessert iets krokants moet bevatten. Daar was ik me voordien nooit van bewust. Nu ik me probeer te bekwamen als flexitariër en vaker vegetarische en zelfs vegan gerechten op tafel zet, merk ik dat je dat principe gerust mag uitbreiden naar alle gangen van de maaltijd. Jammer genoeg is knapperig vaak synoniem met vet: chips, frieten, kroketten, croutons, spek...

...