Van appel tot appelsap

"Door het warmere voorjaar en de vroegere bloei zal het fruit, in vergelijking met vorig jaar, 2 tot 3 weken vroeger rijp zijn. Daarom starten we iets vroeger", kondigt de Mobiele Fruitpers uit Oostkamp aan. Vanaf 16 augustus doen ze opnieuw de ronde van Vlaanderen - zelfs tot in het Nederlandse Middelburg.

75 kg onbespoten fruit is wel een minimum om te laten persen, waarvan minstens 85% appels. Enige uitzondering op deze regel is 75% appels en 25% harde peren. Voor de rest kan je het sap eventueel mengen met rode biet, vlier, framboos, aardbeien of ander zacht fruit zonder harde pit. Voor 5 liter sap heb je ongeveer 8 kg fruit nodig.

Vooraf inschrijven is wel een must en kan via 050 78 11 94. Zo reserveer je de persmobiel en kan je de pluk afstemmen op de persdatum. Appels die namelijk langer dan 1 week geplukt zijn, geven minder sap én sap van mindere kwaliteit!

Meer informatie over mogelijkheden, prijzen en data vind je op de website www.mobielefruitpers.be

Komt de Mobiele Fruitpers niet in uw buurt? Er zijn nog andere fruitpersers in Vlaanderen.

De Sapmobiel begint te persen vanaf 23 augustus en vanaf 70 kg appels.

De mobiele fruitpers Le Rouge begint vanaf 19 augustus en vanaf 75 kg gemengd fruit.

De Persmobiel Pomdamoor begint vanaf 26 augustus en vanaf 75 kg fruit (verhouding 70/30, of 70 kg appels + 30 kg ander fruit).