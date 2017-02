Rode poon is vis van het jaar 2017

Met de actie 'Vis van het jaar' willen VLAM, Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw, en de visserijsector de aandacht vestigen op vissoorten van bij ons en de enorme variatie die vis biedt.

Van oktober tot april

Na de tongschar in 2016 wordt nu de rode poon in de kijker geplaatst. Vlaamse vissers voerden in 2016 1241 ton rode poon aan in binnen- en buitenlandse havens. Er wordt meestal niet specifiek op gevist maar rode poon wordt mee gevangen met pladijs en tong. De aanvoer van rode poon is het sterkst in de periode oktober tot april. De vis wordt vooral gevangen in het Engels Kanaal (65%) en in de Noordzee (19%).

Poon is voor velen misschien geen bekende vis. Jammer want het is een lekker visje dat het heel jaar door voordelig in prijs is. Poon wordt meestal in zijn geheel aangeboden en wordt ter plaatse gekuist en gefileerd. Het visvlees is stevig, heeft een diepe smaak en leent zich uitstekend voor vissoepen en visstoofpotten. Verder is de vis heerlijk op het vel gebakken, bijvoorbeeld op de barbecue.De vis kan op veel manieren bereid worden: in de pan, in een gewone oven, in een microgolfoven, gepocheerd, gestoomd, in papillotten, op spiesjes. Reken één vis per persoon.

Knorhaan

Een poon is 25 cm tot 75 cm lang en weegt 200g tot 500 g. Hij heeft een dikke en vrij harde kop die met beenplaatjes is bepantserd en waaiervormige borstvinnen, waarmee hij over de zeebodem 'loopt'. Een andere typisch kenmerk is zijn knorrend geluid, veroorzaakt door het trillen van zijn zwemblaas. Vandaar dat poon ook knorhaan wordt genoemd. In tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden is rode poon niet echt rood maar eerder bruin van kleur. De nauw verwante Engelse poon daarentegen is wel steeds rood gekleurd.

In visspeciaalzaken vind je een brochure meer uitleg over rode poon én recepten die werden bedacht door NorthSeaChef en sterrenchef Maarten Bouckaert. Verder wordt er een nationale wedstrijd georganiseerd: de kok die het lekkerste en origineelste Vis van het jaar-recept op zijn menukaart heeft staan, krijgt de titel 'Viskok van het jaar 2018'. Inschrijven kan tot 17 oktober 2017. De finale van de wedstrijd vindt plaats op 20 november tijdens Horeca Expo in Flanders Expo Gent.

Ontdek hier vijf recepten met rode poon in de hoofdrol.