Recepten uit de moestuin

Zuurdesemtoast met zuurkool, prei en geroosterde look

Voor 4

1 bol look

20 cl opgeklopte room

1 stengel prei

20 cl geurloze zonnebloemolie

4 sneetjes zuurdesembrood

scheutje olie

snuifje zout

200 g zuurkool (bereid)

Verwarm de oven voor tot 180°C. Wikkel de bol look in aluminiumfolie, gaar in de oven tot de teentjes zacht zijn (ca. 30 min). Snij de top van de bol, knijp de bol leeg, meng door de opgeklopte room, kruid met een snuifje zout.

Verhoog de oventemperatuur tot 200°C. Snij het preiwit in heel fijne reepjes, verdeel over een ovenplaat, bak lichtjes bruin. Snij het preigroen in grove stukken, mix met de geurloze olie en een snuif zout. Zeef (zo krijg je een mooie groene olie, met intense preismaak).

Verlaag de oventemperatuur tot 180°C. Besprenkel het brood met olie, bestrooi met een snuifje zout, rooster een 10-tal min. in de oven.

Snij de sneetjes brood in tweeën, schep er wat geroosterde lookroom en een beetje zuurkool op, werk af met reepjes gebrande prei en druppels groene olie.

Bereidingstijd: 50'

Pastinaakcrème met amandel

Voor 4

4 middelgrote pastinaken

olijfolie

zout

20 cl amandelroom

sap van 1/2 citroen

30 g geroosterde amandelschilfers

Verwarm de oven voor tot 200°C. Schil de pastinaken, snij in grote stukken, wrijf ze goed in met olijfolie en zout. Leg ze op een bakplaat, rooster ze tot ze vanbuiten wat bruin zijn en vanbinnen helemaal zacht. Neem uit de oven, laat afkoelen, snij in stukjes, mix met de amandelroom en citroensap tot een gladde pasta. Breng op smaak met zout, olijfolie of citroensap.

Tip

Lekker als aperitiefhapje versierd met geroosterde amandelschilfertjes, maar ook als puree, als bijgerecht bij een stukje vlees of als broodbeleg.

Bereidingstijd: 40'

Tekst Marc Declercq - Foto's Diane Hendrikx