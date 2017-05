Raw food: levend en wel

Raw foodisme is een voedingstrend die staat voor het eten van onbewerkte, plantaardige voeding die niet boven 46°C is verhit, gebakken of gekookt, zodat de levenskracht nog aanwezig is en bruikbare voedingsstoffen als enzymen, vitaminen en mineralen optimaal behouden blijven. Voedsel in zijn puurste vorm zoals de natuur het aanbiedt. Raw foodisme of 'rauwarisme' is eerder een leefwijze dan een dieet. Harmonie tussen mens en natuur, en een goede balans tussen lichaam en geest staan centraal.

Wij zijn bijna allemaal opgegroeid met de klassieke fornuis- en frituurkeuken. De meesten onder ons staan er nauwelijks bij stil dat door het verhitten van voedsel heel wat kwaliteit en energie verloren gaan. Aanhangers van rauwe voeding zijn van mening dat enzymen de gezondste stoffen in voedsel zijn. Hoewel het lichaam zijn eigen enzymen kan aanmaken, vraagt dit veel energie. Enzymen doen essentieel werk in ons lichaam, we hebben ze nodig bij alles wat we doen: lopen, spreken maar ook verteren. Natuurlijke, ongekookte voeding bevat precies de enzymen die nodig zijn om het verteringsproces te ondersteunen. Door voedsel te koken worden ze echter afgebroken. Hierdoor moet het lichaam deze enzymen zelf aanmaken en worden de pancreas en andere organen belast. Als je daarentegen meer rauw eet, hoeft het lichaam niet zo hard te werken en blijft er energie over voor andere dingen. Levend voedsel heeft daarom vaak een helende werking. Het verzacht het verteringsproces en het zorgt bovendien voor een positieve verandering van de zuurgraad in het bloed én voor meer energie.

Levend voedsel

Een verspreide misvatting is dat rauw eten alleen zou draaien rond rauwkost en fruit. Er valt nog een wereld aan mogelijkheden en smaken te ontdekken. Want in het raw foodisme wordt voedsel weliswaar niet gekookt, maar sommige ingrediënten worden wel bereid door ze te pureren, te drogen, te persen of maximaal te verwarmen tot 46°. Het is dus wel degelijk toegestaan om warm voedsel te eten. Raw foodies zijn oneindig creatief in het verwerken van dat levend voedsel. Cheesecake van cashewnoten, spaghetti van rauwe courgette, couscous van fijngehakte bloemkool, kleurrijke soepen, smeuïge smoothies, heerlijke taarten of crackers van lijnzaad... : het is maar een greep uit de vele, bonte mogelijkheden.

In de keuken van een fervente raw foodie staan een sapcentrifuge, een blender en vaak ook een dehydrator, een droogapparaat dat het mogelijk maakt om voedsel met meer gevarieerde structuren te creëren, zoals 'brood' of crackers. Daarvoor wordt het vocht ontrokken aan de producten via het inblazen van lucht, minder dan 46°C, de temperatuur waarbij enzymen worden aangetast. Dat is eigenlijk het belangrijkste onderscheid tussen rauw en 'gekookt'. Een prijzige dehydrator is niet per se noodzakelijk. Een oven op de laagste stand met de deur open, kan ook dienst doen, maar meet dan wel constant de juiste temperatuur.

Wat is het rauwdieet?

Het rauwdieet, in het Engels Raw Food Diet, bestaat uit verse groente - vooral groene bladgroente -, fruit en gedroogd fruit, noten, wilde planten, gekiemde zaden en peulvruchten, pitten en gezonde oliën. Groene voeding is extra belangrijk omdat ze zuurstofverrijkend en basevormend is. Ze zit vol mineralen en bevat veel vezels. Een prima manier om die binnen te krijgen zijn de populaire groentesappen en groene smoothies.

Gekiemd voedsel is een ware vitamine- en eiwittenbom. Ontkiemde peulvruchten kunnen evenveel proteïnen bevatten als rood vlees, maar zijn volledig verteerbaar en bevatten niet het vet, de hormonen en de antibiotica die tegenwoordig kunnen aangetroffen worden in vlees.

Rauwe noten en zaden worden zijdezacht en makkelijk verteerbaar door ze enkele uren te laten weken in water. Wilde planten die de natuur zomaar aanbiedt, zitten vol energie; het volstaat ze te herkennen, te plukken en bij je maaltijd te voegen.

Pro en contra

De raw foodfilosofie staat geregeld ter discussie. Een consequent raw fooddieet leidt inderdaad tot een tekort aan verschillende stoffen, waaronder vitamine B12. Zeker als je dan nog eens vis, vlees en zuivel schrapt. Bij gevoelige darmen kan raw food ook te hevig zijn. Maar als een deel van de voeding uit raw food bestaat, is dat al goed voor de gezondheid. Want niet alles kan ook rauw worden geconsumeerd, wegens giftige stoffen. Denk maar aan rauwe aardappelen. Omgekeerd geldt wel dat als je uitsluitend gekookte voeding eet, dit een aanslag is op je gezondheid. De pancreas moet dan voortdurend het gemis aan voedingsenzymen compenseren.

Een mix van rauw en verhit voedsel is dus een gezonde balans. Door bereide en rauwe groenten af te wisselen, krijgt je lichaam verschillende voedingsstoffen binnen. De rauwkeuken is hiervoor een ideale inspiratiebron. Begin gewoon met een stukje vers fruit of een groente- of fruitsmoothie bij het ontbijt, neem tussendoortjes van stukjes wortel, komkommer en bleekselderij of een rijke salade bij het avondmaal. Gaandeweg kun je het percentage rauwe voeding verhogen. Met een dieet bestaande uit 75 procent rauwe voeding staat je immuunsysteem op topniveau. Langzaam omschakelen is het best. Zoek een balans die voor jou goed aanvoelt. Raw food maakt ook komaf met slechte cholesterol, vetten en geraffineerde suikers.

Gezondheid is kostbaar. Gedachten, emoties, omgeving, lichaamsbeweging, rust..., alles heeft een invloed op je leven. Maar het is evenzeer van belang bewuster te worden van wat eten nu eigenlijk echt is, vanwaar het komt en hoe je ermee wil omgaan. "Hip to be healthy, cool to be conscious."

